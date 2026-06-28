Islamische Gruppe Libanon: Israel muss sich vollständig aus libanesischem Gebiet zurückziehen

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, erklärte die Islamische Gruppe Libanon am Samstag in einer Stellungnahme, dass der Maßstab für die Prüfung jeglicher Vereinbarung der Schutz der vollständigen Souveränität Libanons, die Gewährleistung des Rückzugs des zionistischen Regimes aus allen besetzten Gebieten, die Beendigung der Aggressionen, die Freilassung von Gefangenen und die sichere Rückkehr der Bürger des Landes in die südlichen Regionen sei.

In der Erklärung heißt es: „Entscheidungen über Krieg und Frieden müssen auf nationaler und verantwortungsvoller Ebene getroffen werden, frei von externen Diktaten. Jegliche Debatte über das Waffenmonopol des Staates darf nicht unter dem Druck der Besatzung und von Drohungen stattfinden, sondern muss über einen ernsthaften nationalen Dialog und eine umfassende Prüfung einer Verteidigungsstrategie zur Stärkung der Armee zum Schutz der Grenzen und der Bevölkerung geführt werden.“

Die Islamische Gruppe Libanon warnte davor, den Rückzug des zionistischen Regimes an veränderbare oder verzögerbare Sicherheitsbedingungen zu knüpfen sowie das Recht Libanons auf Selbstverteidigung einzuschränken.

Die Gruppe fügte hinzu: „Die Besatzung muss beendet werden, und der Rückzug Israels muss vollständig und gemäß einem festgelegten Zeitplan sowie unter arabischen und internationalen Garantien erfolgen.“