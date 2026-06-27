Lächerliche Behauptung von Vance über die Einhaltung des Memorandum of Understanding mit dem Iran durch die USA

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte «JD Vance», der US-Vizepräsident: Der Iran hat das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, und auch wir haben uns dazu verpflichtet.

Diese Behauptung wird zu einem Zeitpunkt aufgestellt, als das US-Zentralkommando für den Nahen Osten (CENTCOM) vor wenigen Stunden eingeräumt hat, dass es Luftangriffe auf Ziele im Süden Irans durchgeführt hat – eine Handlung, die einen Verstoss gegen den Waffenstillstand und das Memorandum of Understanding darstellt.

Der Vizepräsident Trumps fügte hinzu: Sollte der Iran Meinungsverschiedenheiten über die Umsetzung des Memorandum of Understanding haben, kann er mit uns Kontakt aufnehmen, aber auf jede Gewalt wird mit Gewalt geantwortet werden.

Diese Behauptung wird zu einem Zeitpunkt aufgestellt, als es die USA waren, die den Punkt des Memorandum of Understanding verletzt und Luftangriffe auf Gebiete des iranischen Territoriums durchgeführt haben.

Laut Mehr berichteten informierte Quellen, dass ein Geschoss einen Telekommunikationsmast im Bezirk der Stadt Sirik getroffen habe. Dieselbe Quelle bestätigte, dass einige Stunden vor diesem Vorfall ein Warnschuss auf iranische Schiffe abgefeuert worden sei, die die Ordnung gestört und die Schifffahrt behindert hätten.