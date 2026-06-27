Vertreter des Libanon: Israel versucht, einen Bürgerkrieg im Libanon anzuzetteln

Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Amin Schari, ein mit der Hisbollah verbundener Abgeordneter im libanesischen Parlament: Die Position dieser Partei gegen direkte Verhandlungen mit dem zionistischen Regime ist unverändert.

Er fügte hinzu: Israel versucht, das, was es durch militärische Auseinandersetzungen nicht erreicht hat, durch das Anzetteln eines Krieges unter dem libanesischen Volk zu erreichen. Tel Aviv will weitere Zugeständnisse vom Libanon.

Schari erklärte: Die Zustimmung der Hisbollah zur Stationierung der libanesischen Armee südlich des Litani-Flusses ist an den vollständigen Rückzug des zionistischen Regimes aus dem Gebiet gebunden.

Zuvor hatte auch Ahmad Qabalan, der dschafaritische Mufti des Libanon, in einer Erklärung gewarnt, dass das Abkommen zwischen seiner Regierung und dem zionistischen Regime unter Vermittlung der USA die „schlimmste nationale Katastrophe“ in der Geschichte des Libanon sei und keinerlei Legitimität besitze.

Er fügte hinzu, dass die derzeitige libanesische Regierung nur sich selbst vertrete, nicht das libanesische Volk.

Qabalan fuhr fort: Das Gefährliche an dieser Sache ist, dass dieser Rahmenvereinbarung der zionistischen Armee faktisch eine Art Vormundschaft über die Handlungen der Armee und die besetzten Gebiete des Libanon verleiht und implizit die Souveränität Tel Avivs über die von ihr besetzten Gebiete anerkennt.