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Der gescheiterte US-Präsident hält sich nicht an die Grundsätze von Verhandlungen oder Waffenruhe

27 Juni 2026 - 09:48
News ID: 1831912
Source: ABNA
Der gescheiterte US-Präsident hält sich nicht an die Grundsätze von Verhandlungen oder Waffenruhe

Ibrahim Azizi betonte in einer Nachricht, dass der gescheiterte US-Präsident gezeigt habe, dass er sich nicht an die Grundsätze von Verhandlungen oder Waffenruhe halte.

Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Ibrahim Azizi, Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsausschusses des Parlaments, auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk: Die Vereinigten Staaten haben mitten in den Verhandlungen erneut den Iran angegriffen.

Azizi fügte hinzu: Der gescheiterte US-Präsident hat gezeigt, dass er sich nicht an die Grundsätze von Verhandlungen oder Waffenruhe hält.

Er stellte klar: Dieser rücksichtslose Bruch der Waffenruhe wird, wie immer, zu ihrem Rückzug und ihrer Reue führen.

Der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsausschusses des Parlaments betonte: Das Spiel der Schuldzuweisungen funktioniert nicht mehr.

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