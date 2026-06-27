Sardar Mohebi: Die Straße von Hormus ist iranisches Territorium und hat nichts mit den USA zu tun

Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Sardar Mohebi, Sprecher der Islamischen Revolutionsgarden, in den sozialen Medien: „Im Zusammenhang mit den Behauptungen amerikanischer Beamter über die Einrichtung einer direkten Leitung zwischen dem Iran und den USA bezüglich der Straße von Hormus wird erklärt, dass dies reine Lüge ist und entschieden zurückgewiesen wird. Dies ist nicht geschehen und wird nicht geschehen.“

Der Sprecher der Revolutionsgarden betonte: Die Straße von Hormus ist iranisches Territorium und hat nichts mit den USA zu tun.