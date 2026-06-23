Erdoğans Beratungen mit Peseschkian über die iranisch-amerikanischen Verhandlungen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, gab das Kommunikationsdirektorat des türkischen Präsidialamts am Dienstag eine Erklärung zu den telefonischen Beratungen zwischen Recep Tayyip Erdoğan, dem Präsidenten der Türkei, und seinem iranischen Amtskollegen ab.

In der vom Kommunikationsdirektorat des türkischen Präsidialamts dazu veröffentlichten Erklärung heisst es: «Erdoğan betonte in einem Telefonat mit Peseschkian die Bedeutung der Wachsamkeit gegenüber Kräften, die möglicherweise versuchen könnten, Hindernisse für die Verhandlungen zu schaffen.»

Dies geschieht, während Hakan Fidan, der türkische Aussenminister, zuvor in einem Interview mit dem südkoreanischen Fernsehsender JTBC erklärte: «Ich bin sehr optimistisch, weil ich regelmässig mit beiden Seiten, unter pakistanischer Vermittlung und mit mehreren anderen regionalen Akteuren, die in diese Angelegenheit involviert sind, konsultiere. Wir geben unser Bestes, um ihnen (den USA und dem Iran) zu helfen, eine Einigung zu erzielen. Derzeit glaubt Israel, dass jedes Abkommen zwischen den USA und dem Iran in seiner gegenwärtigen Form den Interessen Tel Avivs zuwiderläuft. Deshalb scheut es keine Mühen, die Verhandlungen abzulenken oder zu sabotieren.»