Ghalibaf: Die Straße von Hormus wird vom Iran verwaltet werden

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Mohammad Baqer Ghalibaf, Vorsitzender der Verhandlungsdelegation der Islamischen Republik Iran, auf dem Rückflug von den vierseitigen Verhandlungen in der Schweiz in einem Interview, das am Montagabend (22. Juni) im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde: «Einige Freunde glauben, dass das diplomatische Feld dem militärischen Feld widerspricht, doch das ist ein grundlegend falscher Gedanke. Denn auf dem militärischen Feld wird jeder Erfolg erst dann Früchte tragen, wenn dieser Sieg politisch und rechtlich festgeschrieben ist. Ohne Diplomatie werden die Anstrengungen auf dem Schlachtfeld nicht zum Erfolg führen.»

Der Vorsitzende der Verhandlungsdelegation der Islamischen Republik Iran fügte hinzu: «In der Libanon-Frage sahen wir, sobald wir in die Verhandlungen in der Schweiz kamen, dass das Feuer des Feindes gegen den Libanon aufgehört hat und ein Großteil der Bevölkerung in ihre Häuser zurückgekehrt ist. So Gott will, werden wir mit der in der Schweiz getroffenen Entscheidung die territoriale Integrität und nationale Souveränität des Libanon in diesen Gesprächen zum Erfolg führen und sie nicht aufgeben, bis wir das Ziel erreicht haben.»

Wir misstrauen Amerika

Ghalibaf erklärte, dass wir den Amerikanern nicht vertraut haben und nicht vertrauen und dass es vernünftig sei, auch in Zukunft misstrauisch zu bleiben, und sagte: «In den Gesprächen mit der amerikanischen Seite haben wir uns an einer klaren Roadmap und einem klaren Modell orientiert, und Punkt 13 des Memorandums wurde aufgenommen, wonach aufgrund des Misstrauens gegenüber der amerikanischen Seite die Maßnahmen der USA gemäß den Punkten 1, 4, 5, 10 und 11 unmittelbar nach der Unterzeichnung des Memorandums durchgeführt oder zumindest deren Umsetzung eingeleitet werden mussten, damit wir sicher sein konnten, dass die Arbeit begonnen hat; dann gingen wir zu den anderen Themen über.»

Der Vorsitzende des Islamischen Konsultativrates betonte: «Eine der guten Leistungen unserer Kollegen in der Verhandlungsdelegation war, dass zwei große Ereignisse stattfanden und gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Memorandums die Blockade aufgehoben wurde. Wenn wir dies auf militärischem Wege hätten erreichen wollen, wäre das Krieg mit entsprechenden Schäden gewesen; aber Sie haben gesehen, dass die Blockade über Nacht aufgehoben wurde.»

Er erinnerte weiter: «Trump erklärte nach der Unterzeichnung des Memorandums, dass die Straße von Hormus ab heute Abend frei sei; dabei hätte sie gemäß Punkt 4 des Memorandums innerhalb von 30 Tagen und nach iranischen Vorschriften geöffnet werden müssen. Das ist die Stärke der Islamischen Republik, dass wir Trump dazu bringen konnten, den von ihm veröffentlichten Tweet zu korrigieren, und das ist das Ergebnis der Kombination unserer weichen und harten Macht.»

Freigabe der eingefrorenen Gelder und Aufhebung der Ölsanktionen abgeschlossen

Der Vorsitzende der iranischen Verhandlungsdelegation erklärte weiter zur Freigabe der eingefrorenen Vermögenswerte unseres Landes: «Gemäß Punkt 11 sollten zwei Beträge von je 6 Milliarden Dollar freigegeben werden, wobei die vorbereitenden Maßnahmen bereits auf der Reise nach Katar getroffen worden waren, aber die endgültige Unterzeichnung musste in der Schweiz erfolgen, was auch geschah.»

Er betonte: «In Bezug auf Punkt 10 geht es um den Verkauf von Rohöl, Petrochemie und deren Derivaten sowie um Bank-, Versicherungs- und Transportfragen. Da noch keine endgültige Einigung erzielt wurde, bleiben die Sanktionen bestehen; jedoch wurden auf der Grundlage des unterzeichneten Abkommens die Ölsanktionen bis zum Erreichen einer endgültigen Einigung aufgehoben.»

Ghalibaf nannte als ein weiteres wichtiges Thema den Rahmen für die Umsetzung der Punkte des Memorandums bis zum Ablauf der 60 Tage und sagte: «Auch dieses Thema wurde abgeschlossen und es wurde Koordination vereinbart, damit die iranischen und amerikanischen Delegationen Sitzungen abhalten und diese Fragen sowie deren Umsetzung verfolgen.»