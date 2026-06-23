Gharibabadi berichtet über Einigung zu den Regelungen für künftige Verhandlungen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Kázem Gharibabadi, Vizeaußenminister: Nach der Sitzung des Hohen Ausschusses zur Überwachung der Umsetzung des Islamabad-Memorandums of Understanding am Sonntag, die bis zum Morgengrauen des Montags dauerte, fanden auch technische Gespräche zur Festlegung der Umsetzungsmechanismen des Memorandums und der am Ende der hochrangigen Sitzung veröffentlichten Erklärung statt, und die erforderlichen Einigungen wurden erzielt.

Gharibabadi fügte hinzu: Gemäß den erzielten Einigungen werden die künftigen Verhandlungen unter der Aufsicht des Hohen Ausschusses unter Beteiligung des Vorsitzenden des Islamischen Beratungsrates und des Außenministers unseres Landes, des ersten Vizepräsidenten der USA sowie der Premierminister Pakistans und Katars stattfinden. Außerdem wurde beschlossen, vier Arbeitsgruppen einzurichten: für die Aufhebung von Sanktionen, für Nuklearfragen, für Wiederaufbau und wirtschaftliche Entwicklung sowie für Überwachung und Umsetzung.

Der Leiter der technischen Verhandlungsdelegation unseres Landes stellte außerdem klar: Gemäß den Einigungen des Hohen Ausschusses und der Abschlusserklärung der gestrigen nächtlichen Gespräche wurde vereinbart, einen Kontaktpunkt zwischen den Mitgliedsländern des Memorandums für die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus sowie eine Einheit zur Konfliktverhütung im Libanon zwischen den Mitgliedsländern, Pakistan und Katar einzurichten.

Gharibabadi fügte hinzu: Die Leiter der technischen Delegationen der vier Länder werden die Arbeitsgruppen und die beiden genannten Einheiten überwachen und anleiten und dem Hohen Ausschuss Bericht erstatten.

Der Vizeaußenminister unseres Landes sagte abschließend: In den technischen Gesprächen wurden die erforderlichen Schritte zur Erteilung einer Generallizenz für den Verkauf von iranischem Öl, petrochemischen Produkten, Erdölerzeugnissen und allen damit verbundenen Dienstleistungen unternommen, ebenso wie Einigungen zur Freigabe eingefrorener Vermögenswerte erzielt wurden.

Daraufhin wurde die Generallizenz für den Verkauf von Öl, petrochemischen Produkten, Erdölerzeugnissen und damit verbundenen Dienstleistungen von amerikanischer Seite erteilt und auf der OFAC-Website veröffentlicht.

Zudem wurde vereinbart, dass die unterzeichneten Einigungen zur Freigabe eingefrorener Gelder in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar (zwei Beträge zu je 6 Milliarden US-Dollar) sofort in die Umsetzungsphase treten.