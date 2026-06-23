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Peseschkian: Die Wirksamkeit von Verhandlungen hängt von der Einhaltung von Verpflichtungen ab

23 Juni 2026 - 10:25
News ID: 1830708
Source: ABNA
Peseschkian: Die Wirksamkeit von Verhandlungen hängt von der Einhaltung von Verpflichtungen ab

Der Präsident schrieb in den sozialen Medien: «Die Wirksamkeit von Verhandlungen hängt von der vollständigen Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen und deren genauer Umsetzung ab.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Masud Peseschkian, der Präsident, in den sozialen Medien: «Die Wirksamkeit von Verhandlungen hängt von der vollständigen Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen und deren genauer Umsetzung ab.»

Er erklärte, dass Fortschritte auf diesem Weg anhand der pragmatischen Einhaltung der übernommenen Verantwortlichkeiten gemessen werden, und fügte hinzu: «Äußerungen, die außerhalb des vereinbarten Textes gemacht werden, tragen nicht zur Förderung der Verhandlungen bei.»

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