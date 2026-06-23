Peseschkian: Die Wirksamkeit von Verhandlungen hängt von der Einhaltung von Verpflichtungen ab

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Masud Peseschkian, der Präsident, in den sozialen Medien: «Die Wirksamkeit von Verhandlungen hängt von der vollständigen Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen und deren genauer Umsetzung ab.»

Er erklärte, dass Fortschritte auf diesem Weg anhand der pragmatischen Einhaltung der übernommenen Verantwortlichkeiten gemessen werden, und fügte hinzu: «Äußerungen, die außerhalb des vereinbarten Textes gemacht werden, tragen nicht zur Förderung der Verhandlungen bei.»