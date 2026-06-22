Pakistan: Iran ist aufrichtig in der Unterstützung des Friedens im Nahen Osten

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera sagte Shahbaz Sharif, Premierminister Pakistans, am Sonntag nach Abschluss der ersten Verhandlungsrunde in der Schweiz, dass die iranische Führung aufrichtig mit den Bemühungen zur Unterstützung des Friedens im Nahen Osten fortfahre.

Er bemerkte: Ich glaube, dass die iranische Führung wirklich aufrichtig in der Unterstützung des Friedens in der Region ist.

Sharif behauptete zugleich, dass auch US-Präsident Donald Trump so sei und er keine Zweifel daran habe, dass er ein Mann des Friedens sei.

Sharif sagte gestern ebenfalls unter Bezugnahme auf die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz, dass wir „Zeugen eines großartigen Tages für den Weltfrieden“ seien.

Der Premierminister Pakistans fügte hinzu: Die Gespräche zwischen dem Iran und Amerika werden nicht nur regionale Spannungen abbauen, sondern können auch zu Stabilität und dauerhaftem Frieden auf globaler Ebene führen. Intensive Bemühungen haben zu dem Treffen zwischen Washington und Teheran in Bürgenstock geführt, und wir könnten mit einem Friedensvorschlag zurückkehren.