Nachrichtenagentur Abna: Während das zionistische Regime behauptet, nicht vorzuhaben, sich aus den besetzten libanesischen Gebieten zurückzuziehen, und trotz der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen Teheran und Washington seine Besatzung im Südlibanon fortsetzt, versucht die libanesische Hisbollah, die zionistische Armee mit fortschrittlichen Mitteln, die über das traditionelle Modell hinausgehen, in einen Zermürbungskrieg zu verwickeln.

Die Kamikaze-Drohnen (FPV) der Hisbollah, die mit Glasfasertechnologie arbeiten, neutralisieren die Überlegenheit des zionistischen Regimes in der elektronischen Kriegsführung und Störtechnik und machen Operationen im Südlibanon kostspielig und bedrohlich.

Der Nachrichtensender Al Jazeera schreibt in einem Bericht über den neuen Ansatz der libanesischen Hisbollah im Kampf gegen das zionistische Regime, dass die „mobile Zermürbung“ im Mittelpunkt der wichtigsten Taktiken der Hisbollah stehe. Der Übergang von starrer zu flexibler und mobiler Verteidigung habe die zionistischen Stellungen in den besetzten Gebieten des Südlibanon zu einem potenziellen Ziel und einer ständigen Zermürbung gemacht.

So kann die Armee des zionistischen Regimes selbst dann, wenn sie in ein Gebiet eindringen kann, nicht garantieren, dort sicher zu operieren oder ihre Kontrolle zu geringen Kosten zu festigen.

Al Jazeera nennt im Gespräch mit Munir Shhadeh, ehemaligem Koordinator der libanesischen Regierung bei der UNIFIL, Omar Maarubuni, Militär- und Politikforscher, und Ali Matar, Politikanalytiker und Akademiker, folgende Taktiken der Hisbollah zur Bekämpfung der zionistischen Armee: