Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb die zionistische Website „Zeit“ (Zman) unter Betonung des Sieges Irans über Amerika und das zionistische Regime: Israel befindet sich in einer schrecklichen Lage, da es aus der Ferne vom US-Präsidenten gesteuert wird und das bestehende Kabinett nur auf dem Papier existiert.

„Ur Hiller“, ein zionistischer Journalist und Analyst, sagte ebenfalls unter Bezugnahme auf die Aussagen von JD Vance, dem Vizepräsidenten der USA, dass für die Amerikaner die Kriegsfrage beendet sei.

Er fuhr fort, dass der Krieg gegen Iran sowie der Krieg im Libanon beendet seien und Israel in der strategischen Sackgasse, in der es sich befindet, allein gelassen wurde.

Während die Kritik in offiziellen Kreisen des zionistischen Regimes an der Untätigkeit des Kabinetts Netanjahu gegenüber den regionalen Entwicklungen zunimmt, sagte auch „Avigdor Lieberman“, Vorsitzender der Partei „Unser Haus Israel“: Netanjahu ist zu Trumps Boxsack geworden. Wir opfern unsere Soldaten und binden ihnen auf dem Schlachtfeld Hände und Füße.

Der zionistische Sender Kan gab in diesem Zusammenhang ebenfalls bekannt, dass die politischen Führer des zionistischen Regimes nach dem Druck aus Amerika den Befehl zur Waffenruhe im Libanon erteilt haben und die Armee dieses Regimes auf Anweisung der Kommandeure ihre Operationen in den Höhen von Ali al-Tahir eingestellt hat.

Die zionistischen Medien und das Radio-Fernsehzentrum dieses Regimes berichteten ebenfalls, dass die Armee von Tel Aviv die Anzahl ihrer Streitkräfte im Libanon reduziert.

Diese Medien betonten, dass die Trump-Administration von Tel Aviv verlangt habe, einen teilweisen Rückzug aus dem Südlibanon zu beginnen.

Trump forderte eine Verringerung der Tiefe der „gelben Linie“ des zionistischen Regimes innerhalb des Libanon. Diese Politik wird zu einem Zeitpunkt verfolgt, an dem die Armee des zionistischen Regimes derzeit mit steigenden Verlusten im Libanon konfrontiert ist und nicht unzufrieden damit ist, unter dem Druck Amerikas und ohne einen propagandistischen Skandal für sich selbst aus dem Südlibanon abzuziehen.