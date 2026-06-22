Wir müssen den Gegner beim Kragen packen, um die Erfüllung der Verpflichtungen sicherzustellen

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Ismail Baghaei, Sprecher des Außenministeriums, in einem Interview mit dem Korrespondenten von Sed-o-Sima nach dem Gipfel von Bürgenstock: Zu den übrigen Punkten, die für den Beginn der abschließenden Verhandlungen erforderlich sind, wurden Gespräche geführt.

Er fügte hinzu: Über die Erteilung der erforderlichen Genehmigungen für den Ölverkauf und die Freigabe iranischer Vermögenswerte wurde diskutiert, und es wurden gute Fortschritte erzielt.

Baghaei fuhr fort: Bezüglich der sicheren Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus wurde vereinbart, einen Mechanismus einzurichten, was wichtig ist.

Er wies darauf hin: Wir hatten eine Art sehr langen Tag. Die Sitzungen begannen am Montagmorgen. Während des Vierparteiengipfels wurde eine drohende Erklärung der USA veröffentlicht, woraufhin Iran erklärte, unter solchen Bedingungen nicht bereit zu sein, die Vierparteiengespräche fortzusetzen.

In diesem Zusammenhang bemühten sich Katar und Pakistan, die Gespräche fortzusetzen, und wir sagten, dass sie nicht in Vierparteienform stattfinden würden.

Baghaei fügte hinzu: In den Vierparteiensitzungen und davor wurde unsere Besorgnis über die Vertragsuntreue des Gegners geäußert. Insbesondere hinsichtlich der anhaltenden Verletzung der Waffenruhe durch das zionistische Regime.

In diesem Zusammenhang wurde ein neuer Mechanismus unter Beteiligung der Vermittler geschaffen, um die Nachhaltigkeit des Friedens zu gewährleisten und das Ende des Krieges im Libanon zu überwachen.

Der Sprecher des Außenministeriums sagte: Die Haltung der iranischen Delegation ist, dass wir den Gegner beim Kragen packen müssen, um die Erfüllung der Verpflichtungen sicherzustellen.

Er fügte hinzu: In dieser Phase ist die Arbeit der Verhandlungsdelegation abgeschlossen, aber die technischen Teams werden ihre Arbeit morgen fortsetzen. Außerdem werden die beiden Vermittler, Katar und Pakistan, einen Text veröffentlichen. Dieser Text wird als Dokument über die in 18 Stunden erzielten Vereinbarungen vorgestellt.