Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, nach Abschluss der intensiven Verhandlungen in Bürgenstock, Schweiz, auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk: Die unermüdliche Vermittlung Pakistans und Katars führte zu großen Fortschritten bei der Beendigung des Krieges im Libanon. Außerdem wurden die Sanktionen gegen den Export von Öl und Petrochemie ausgesetzt, die Seeblockade aufgehoben, ein Teil der eingefrorenen Vermögenswerte freigegeben und der große Wiederaufbau- und Wirtschaftsentwicklungsplan des Iran umgesetzt.

Er fügte hinzu: Erster echter Test: Die Konfliktlösungseinheit im Libanon.