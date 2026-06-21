Netanjahu verbietet Ministern des zionistischen Kabinetts Kritik an Trump

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärten zionistische Beamte, dass Benjamin Netanjahu, der Premierminister dieses Regimes, seine Minister gebeten habe, Kritik am US-Präsidenten Donald Trump zu unterlassen.

Dieses Verbot im zionistischen Kabinett kommt, während westlichen Medienberichten zufolge die Spannungen zwischen Tel Aviv und Washington über das Vorgehen gegen den Iran und die Hisbollah zunehmen.

Die zionistische Website "i24 News" schrieb in diesem Zusammenhang, dass die Trump-Administration und sein Verhandlungsteam die Ideologie, die den Iran und die Hisbollah antreibt, falsch verstehen.

Nach Angaben zionistischer Beamter befürchtet Tel Aviv, dass der Iran jedes mögliche Abkommen mit den USA nutzen könnte, um seine Wirtschaft wieder aufzubauen und seine militärischen Fähigkeiten zu stärken, und im Gegenzug nur begrenzte Zugeständnisse bei seinem Atomprogramm und der Unterstützung seiner Verbündeten in der Region macht.

Wie Al Jazeera schreibt, ist die Unzufriedenheit in den politischen und sicherheitspolitischen Kreisen des zionistischen Regimes mit der Art und Weise, wie die Trump-Administration die Dossiers Iran und Libanon behandelt, nach der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding zwischen Washington und Teheran gestiegen. Itamar Ben-Gvir, der extremistische Minister für Innere Sicherheit im Kabinett Netanjahu, sagte am vergangenen Montag: "Trumps Abkommen ist für uns nicht bindend."

Er fügte hinzu, dass Israel kein Vasall der USA sei und Tel Aviv kein Partner dieses Abkommens sei. Bezalel Smotrich, ein weiterer extremistischer Minister des zionistischen Regimes, sagte ebenfalls, dass dieses Abkommen schlecht für Israel sei. Er forderte Israel auf, den Kampf gegen den Iran allein fortzusetzen.

Trump konterte in einem Interview mit Axios und sagte, dass Israel ohne ihn dem Erdboden gleichgemacht worden wäre. In weiteren Äußerungen räumte Trump seine Meinungsverschiedenheiten mit Netanjahu ein und riet ihm, im Libanon "ruhig und rational" zu sein. Er bezeichnete die anhaltenden Angriffe des zionistischen Regimes auf den Libanon als "schlecht" .