Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, erklärte JD Vance, der US-Vizepräsident, dass der Libanon und Israel Sicherheit wünschen.

Er sagte: „Wir hoffen, Fortschritte beim iranischen Atomprogramm und auch bei der Waffenruhe im Libanon zu erzielen“ .

Vance sagte: „Ich reise in die Schweiz; die iranische Delegation ist gerade dort angekommen, und die Gespräche werden zwei Tage dauern.“

CNN berichtete vor wenigen Minuten, dass Vance den Luftwaffenstützpunkt Andrews in Richtung Schweiz verlassen habe, um an den Verhandlungen mit dem Iran teilzunehmen .

Diese Äußerungen Vances erfolgen, während das Waffenruheabkommen nicht einseitig ist und das zionistische Regime weiterhin gegen die Waffenruhe im Libanon verstößt.