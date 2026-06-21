Axios: USA bereiten sich auf die Freigabe eines Teils der iranischen Vermögenswerte vor

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, behauptet das Nachrichtenportal Axios, dass die USA hoffen, die erste Verhandlungsrunde in der Schweiz mit einer Einladung des Irans an Inspektoren der IAEO zur Durchführung von Inspektionen abzuschließen .

Axios erklärte außerdem: «Es scheint auch, dass Washington bereit ist, dem Iran den Zugang zu einem Teil seiner eingefrorenen Vermögenswerte zu ermöglichen; ein Schritt, der mit dem 6-Milliarden-Dollar-Konto des Irans in Katar beginnen könnte» .