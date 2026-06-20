Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das «Palästinensische Informationszentrum» berichtet, schrieb Cooper auf seinem persönlichen Account: «Die Verbrennung des gesamten Libanon ist eine schreckliche und abscheuliche Erklärung eines (Regierungs-)Ministers Israels, der zu Recht von der britischen Regierung mit Sanktionen belegt wurde.»

Es ist erwähnenswert, dass nach der Tötung von vier zionistischen Soldaten bei einer Operation der Hisbollah und dem Druck auf Tel Aviv, die Angriffe auf den Libanon einzustellen, Itamar Ben-Gvir, der Minister für Innere Sicherheit des Regimes, Smotrich, der Finanzminister, und mehrere andere zionistische Amtsträger die vollständige Zerstörung des Libanon und die Verbrennung dieses Landes forderten.

Zuvor hatte Ben-Gvir Aktivisten der «Globalen Flottille der Standhaftigkeit» zur Durchbrechung der Gaza-Blockade angegriffen, sie beleidigt und sogar den Befehl zu Übergriffen gegen sie gegeben, weshalb er auf die schwarze Liste der Sanktionen einiger europäischer Länder gesetzt wurde.