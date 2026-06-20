Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, äußerte Amichai Shikli, der Minister für Einwandererangelegenheiten des zionistischen Regimes, seine Besorgnis über die Art der Beziehungen zwischen Syrien und der Türkei und erklärte, dass die Türkei und Syrien für Israel eine größere Herausforderung darstellten als der Iran.

Er, der Mitglied der regierenden Partei unter der Führung Netanjahus in den besetzten Gebieten ist, fügte hinzu: «Israel wird früher oder später Syrien angreifen.»

Dies, obwohl das Dschulani-Regime seit dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien bislang nicht nur keine feindselige Haltung gegen das zionistische Regime eingenommen hat, sondern auch keinerlei Maßnahmen gegen die ununterbrochenen Boden- und Luftangriffe dieses Regimes auf syrischem Territorium unternommen hat und sogar mehrfach seinen Wunsch nach einer Einigung mit Tel Aviv betont hat.

Während die Türkei beabsichtigte, Homs und Hama in ihre Militärstützpunkte umzuwandeln, zwang das zionistische Regime durch die Bombardierung der Flughäfen dieser Regionen die türkischen Streitkräfte zum Rückzug.