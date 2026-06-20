Wall Street berichtete: Maßnahmen der USA und Katars bezüglich der eingefrorenen Vermögenswerte des Iran

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete das Wall Street Journal, dass die USA und Katar einen Mechanismus entwickeln, der es dem Iran erlaubt, seine eingefrorenen Mittel im Wert von über sechs Milliarden Dollar für den Kauf notwendiger Güter zu nutzen.

Die Financial Times hatte zuvor unter Berufung auf eine informierte Quelle berichtet, dass die USA erwartungsgemäß 6 Milliarden Dollar der eingefrorenen Vermögenswerte des Iran freigeben werden.

Es wird behauptet, dass diese Mittel gemäß einer Vereinbarung zwischen Washington und Teheran ausschließlich für den Kauf humanitärer Güter und nicht sanktionierter Produkte aus den USA verwendet werden.

Laut diesem Bericht werden diese Vermögenswerte derzeit in Katar verwahrt.