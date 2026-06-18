Wie die Nachrichtenagentur "Abna" unter Berufung auf den Sender "Al-Mayadeen" berichtet, erklärte ein zionistisches Medium in scharfer Kritik an Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des israelischen Regimes: «Welcher Verrückte würde Netanjahu wählen? Entweder ist er psychisch nicht gesund oder er ist dumm.»

Dieses Medium stellte diese Frage und übte scharfe Kritik an der Arbeit des Kabinetts Netanjahu und seiner Politik.

Die geäußerten Aussagen spiegeln die Verschärfung der Spaltungen und der internen Kritik im israelischen Regime an der Arbeit des Kabinetts Netanjahu wider, insbesondere im Bereich Krieg, Sicherheitsfragen und den jüngsten politischen Entwicklungen.

Diese Nachricht wird veröffentlicht, nachdem laut der neuesten Umfrage in den besetzten Gebieten Netanjahu und seine Verbündeten die geringste Zustimmung in den besetzten Gebieten haben.