Scheich Naim Kassem: Der libanesische Widerstand führte 3185 Operationen durch; Israel wird verschwinden

Wie die Nachrichtenagentur "Abna" unter Berufung auf "Al-Manar" berichtet, sagte Scheich Naim Kassem, Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, bei der Aschura-Zeremonie am Mausoleum von Sayyed Hassan Nasrallah: Heute begehen wir die Aschura-Zeremonie in der Nähe der Grabstätte des Sayyed der Märtyrer der Umma, Sayyed Hassan Nasrallah, und empfangen den Segen dieses großen Ortes; denn er ist bei diesen Gedenkzeremonien präsent, da er der Inspirator, Gründer und Erbauer dieses Weges war.

Scheich Naim Kassem ging dann auf die Entwicklungen in der Region ein und sagte: Wir gratulieren dem iranischen Volk, der Widerstandsbewegung sowie den Völkern und Ländern der Region und der Welt, die nach Unabhängigkeit und Freiheit streben, zu diesem großen Sieg.

Er dankte auch der Islamischen Republik Iran und erklärte: Wir danken der Islamischen Republik Iran dafür, dass sie das libanesische Schlachtfeld als Widerstand und Nation mit der Bereitschaft zur Opferbereitschaft verbunden und das zionistische Regime gezwungen hat, die Aggression einzustellen.

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah fuhr fort: Das Ziel dieses Krieges war der Sturz des iranischen Systems, aber die Machtdemonstration der USA wurde gebrochen, und der koloniale Plan Washingtons gegen Iran scheiterte.

Er fügte hinzu: Man sollte den Krieg, der gegen Iran geführt wurde, nicht unterschätzen; denn sein Ziel war der Sturz des iranischen Systems und die Zerstörung eines würdevollen und unabhängigen Lebens im revolutionären Iran, aber dieses Ziel scheiterte, und der Lauf der Ereignisse änderte sich.

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah sagte weiter: Die Macht der USA wurde gebrochen, und der koloniale Plan Washingtons gegen Iran ist gescheitert. Das Kräfteverhältnis in der Region wird sich ändern.

In einem anderen Teil seiner Rede, in dem er auf die Lage im Libanon einging, sagte er: Der Widerstand im Libanon ist mit der Aggression des zionistischen Regimes konfrontiert, und Anzeichen deuten darauf hin, dass dieses Regime einen schwachen Libanon will, um ihn besetzen und eingliedern zu können.

Naim Kassem fügte hinzu: Die vorhandenen Tatsachen zeigen die expansionistischen Bestrebungen Israels. Der Widerstand im Libanon stellt sich der israelischen Aggression entgegen, und Beweise zeigen, dass Israel einen schwachen Libanon will, um ihn zu besetzen und zu annektieren. Der Premierminister des Feindes hat offen das Projekt «Großisrael» verkündet.

Er betonte: Das israelische Projekt im Libanon zielt auf die soziale, militärische und kulturelle Eliminierung der Hisbollah ab, was der Vernichtung eines großen Teils des libanesischen Volkes durch Tötung, Vertreibung und Umsiedlung an andere Orte gleichkommt, um die Annexion des Libanon zu erleichtern.