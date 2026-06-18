Israels Eingeständnis schwerer Verluste im Libanon / Hisbollah erlegte hochrangige Offiziere

Wie die Nachrichtenagentur "Abna" unter Berufung auf das Informationsmedium des Widerstands berichtet, hat das zionistische Regiment schwere Verluste unter seinen Soldaten an der Südfront des Libanon in den letzten 24 Stunden eingeräumt.

Laut diesem Bericht gab die Armee des zionistischen Regimes bekannt, dass sie die Genehmigung zur Veröffentlichung der Todesmeldung von «Alexander Filin» – einem Angehörigen der 36. Division im Rang eines Oberfeldwebels – infolge einer Bombenexplosion im Gebiet Litani erteilt habe.

Ebenfalls wurden der stellvertretende Kommandeur der 36. Division der Besatzungsarmee im Rang eines Obersts, der Bataillonskommandeur der 556. Logistikbrigade und einer der Reservisten mittelschwer verletzt. Bei diesem Vorfall wurden ein Offizier, zwei männliche Reservisten und eine weibliche Reservistin leicht verletzt.

Der israelische Kanal 12 berichtete, dass der Vorfall, bei dem ein israelischer Soldat getötet und sieben weitere Soldaten, darunter der stellvertretende Kommandeur der 36. Division, verletzt wurden, sich um 17:00 Uhr am Mittwoch im Dorf At-Tayyiba im Südlibanon ereignete. Die Auswertungen zeigen, dass Kräfte der Hisbollah in dieses Dorf eindrangen und die Route des israelischen Militärkonvois verminten.

Dieser schwere Vorfall für die Besatzungssoldaten ereignete sich nur wenige Stunden nach der Verwundung von fünf weiteren Soldaten bei einem Angriff der Hisbollah mit zwei Sprengstoffdrohnen auf eine Militäreinheit und die zu dieser Einheit entsandten Rettungskräfte; der Zustand einiger Verwundeter wird als kritisch gemeldet.

Ein hebräisches Medium berichtete ebenfalls: Die Hisbollah erlegte hochrangige israelische Offiziere im Libanon.