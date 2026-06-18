Galibaf: Iran und China werden die Achse neuer regionaler Blöcke sein

Wie die Nachrichtenagentur "Mehr" berichtet, sagte Mohammad Baqer Galibaf, Vorsitzender des Islamischen Konsultativrats (Madschles) und Sonderbeauftragter Irans für China-Angelegenheiten, heute Morgen (Mittwoch, 27. Khordad / 17. Juni) auf der "Beratungssitzung des Sonderbeauftragten für China-Angelegenheiten mit der Iranischen Handelskammer", die unter Beteiligung einer Gruppe von Vertretern von Organisationen, Mitgliedern der Wirtschaftskommission der Handelskammer und führenden Wirtschaftsmanagern des Landes stattfand.

Galibaf betonte die heutige Stellung der Islamischen Republik Iran auf der globalen Bühne und sagte: Ich bin der Meinung, dass der islamische Iran heute in der Welt sogar bekannter ist als in den ersten Tagen nach dem Sieg der Revolution, und die Welt hat nach 47 Jahren einen anderen Iran gesehen. Es genügt, einen Blick auf die Ereignisse und Veränderungen des letzten Jahres zu werfen, von Khordad des letzten Jahres bis Khordad dieses Jahres, um zu sehen, welche großen Ereignisse im In- und Ausland stattgefunden haben.

Er fügte hinzu: Aber heute sehen wir die Würde, die Macht und die andere Stellung der Islamischen Republik Iran unter den Nationen und Staaten, und das ist die größte Chance, die vor uns liegt.

Galibaf sagte, dass die Stellung Chinas für uns einzigartig sei, und fügte hinzu: China muss glauben und wird glauben, dass wir nicht nur ein Kunde oder Handelspartner sind, sondern ein Partner im vollen Sinne des Wortes.

Er fügte hinzu: Angesichts der Bedingungen in der Region haben die Freunde aufmerksam darauf hingewiesen, dass wir die Bildung neuer Blöcke (regionaler Koalitionen) benötigen; natürlich sind diese Blöcke teilweise bereits gebildet, und in jedem Block, der in Zukunft gebildet wird, werden die beiden Länder Iran und China mit Sicherheit vertreten sein und die Achse dieser Blockbildungen darstellen.