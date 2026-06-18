Die Absichtserklärung wurde von den Präsidenten des Iran und der USA unterzeichnet

Wie die Nachrichtenagentur "Abna" berichtet, sagte Ismail Baghaei, Sprecher des Außenministeriums unseres Landes, in einem Fernsehinterview: Bisher hat sich unser Plan nicht geändert, und das Treffen in der Schweiz wird weiterhin wie geplant stattfinden.

Er fügte hinzu: Bezüglich der Art und Weise der Unterzeichnung des Textes der Absichtserklärung wurden neue Ideen vorgebracht, eine davon ist, dass der Text von den Präsidenten der beiden Länder unterzeichnet wird; wir prüfen dies, und in mancher Hinsicht könnte dies sogar besser sein.

Der Sprecher des Außenministeriums betonte, dass das Treffen in der Schweiz weiterhin bestehen bleibt und den Auftakt für Verhandlungen über ein späteres Abkommen darstellen wird. Auf die Frage, wie die Präsidenten der beiden Länder diesen Text unterzeichnen würden, falls sie dies wünschen – ob aus der Ferne oder persönlich –, antwortete er: Wie bereits gesagt, wurden Ideen zur Unterzeichnung des Textes durch die Präsidenten der beiden Länder vorgebracht, und diese Ideen werden geprüft; falls sie umgesetzt werden, wird die Unterzeichnung aus der Ferne erfolgen.

Baghaei stellte klar: Während ich jetzt mit Ihnen spreche, vermute ich, dass der Text offiziell von den Präsidenten der beiden Länder unterzeichnet wurde. Am Morgen des Donnerstags, dem 28. Khordad (18. Juni), sollte die Unterzeichnung stattfinden, und ich vermute, dass sie bereits erfolgt ist.

Auf die Frage nach den Vorkehrungen, um zu verhindern, dass die Amerikaner das Treffen in der Schweiz für eine Inszenierung nutzen, bemerkte er außerdem: Alle diesbezüglichen Überlegungen werden berücksichtigt, und wir bemühen uns, dieses Treffen ohne unnötige Begleiterscheinungen abzuhalten.

Baghaei antwortete auch auf eine Frage zum Text der Absichtserklärung von Islamabad und den Texten, die in den letzten Tagen von einigen Medien, darunter westlichen Medien, veröffentlicht wurden, und sagte: Mehr oder weniger haben wir in den letzten Wochen, je nach Fortschritt der Gespräche, in unseren Interviews Erklärungen zum Text abgegeben. Dieser Text umfasst etwa eineinhalb Seiten und enthält 14 Absätze.