Galibaf: Der Iran hat im jüngsten Krieg die Ziele der USA und des zionistischen Regimes besiegt

Wie der Korrespondent von "Abna" berichtet, erklärte Mohammad Baqer Galibaf in einem speziellen Nachrichteninterview, dass man nach der Islamischen Revolution mehrere wichtige Perioden der Verhandlungen und politischen Auseinandersetzungen aufzählen könne, und fügte hinzu: Die Erinnerungen an die Atomverhandlungen und den JCPOA (Gemeinsamen umfassenden Aktionsplan) seien seit Jahren im politischen Raum des Landes präsent, aber die Verhandlungen und Entwicklungen im Zusammenhang mit den jüngsten Kriegen, insbesondere dem dritten Krieg im vergangenen Jahr, hätten in vielerlei Hinsicht unterschiedliche Dimensionen.

Er fügte hinzu: Dieses Ereignis sei in Bezug auf Umfang und Wirkung ein großes Ereignis. Obwohl sich die Islamische Republik Iran in der Region befinde und das Konfliktfeld möglicherweise als regional angesehen werde, seien ihre Auswirkungen und Folgen völlig global, und heute beobachten wir diese Auswirkungen.

Der Vorsitzende des Madschles wies auf die geopolitischen Dimensionen dieser Konfrontation hin und stellte klar: Wenn man das Thema aus Sicht der politischen Geografie betrachte, habe man es mit einem Krieg mit internationalen Auswirkungen zu tun. Die erste militärische Macht und die erste Wirtschaftsmacht der Welt stellten sich gemeinsam mit dem zionistischen Regime, das über nukleare Fähigkeiten und erhebliche militärische Kapazitäten verfügt, gegen die Islamische Republik Iran.

Galibaf fuhr fort: Diese Konfrontation war nicht nur eine militärische Auseinandersetzung, sondern fand auch in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Technologie statt. Tatsächlich standen sich zwei Ansätze und zwei Fronten gegenüber; auf der einen Seite der imperialistische Ansatz und auf der anderen Seite der monotheistische Ansatz und die Front der Wahrheit.

Er betonte: Meiner Meinung nach ist die Untersuchung der Dimensionen dieses Krieges sehr beachtenswert und lehrreich. Ich habe bereits zuvor gesagt, dass wir in dieser Konfrontation über die USA und das zionistische Regime gesiegt haben, denn sie traten mit bestimmten Zielen in den Kampf ein, erreichten jedoch keines ihrer erklärten Ziele.

Der Vorsitzende des Madschles wies darauf hin: Trotz der zahlreichen militärischen, wirtschaftlichen und technologischen Überlegenheiten der gegnerischen Seite zeigen die erzielten Ergebnisse, dass die von den USA und dem zionistischen Regime gesetzten Ziele nicht verwirklicht wurden.