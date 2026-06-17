China: Das Gesetz des Dschungels zeigt sich erneut

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, betonte Wang Yi, Chinas Außenminister, dass ein Waffenstillstand im Nahen Osten notwendig sei, um die Grundlage für den Aufbau einer nachhaltigen Sicherheitsinfrastruktur in der Region zu schaffen.

Er fügte hinzu, dass sich das Gesetz des Dschungels erneut zeige, weil die UN-Charta nicht beachtet werde.

Wang Yi erklärte, dass die Stimme der Länder des Globalen Südens in der UNO gehört werden müsse.

Er stellte klar, dass es wichtig sei, die operative Schlagkraft des UN-Sicherheitsrates zu stärken.