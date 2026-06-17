Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte «Hillary Clinton», die ehemalige US-Außenministerin: Netanjahu glaubt, dass Krieg sein Freund ist, weil seine politische Position von verschiedenen Seiten angegriffen wird.

Sie fügte hinzu: Netanjahu will durch Kriegstreiberei seine inneren Gegner in Schach halten, und ich glaube, dass die Vereinbarung mit dem Iran genau der Gnadenstoß ist, der den Weg für seinen Rücktritt in der Zukunft ebnen wird.

Clinton bezog sich weiterhin auf ihr Treffen mit Netanjahu im Jahr 2009 und sagte: Das Thema unseres Treffens war, wie wir mit Saudi-Arabien eine Normalisierung erreichen können und wie wir den Iran vollständig vom Schlachtfeld verdrängen können.