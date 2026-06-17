Israel erklärt Unkenntnis über Details des Abkommens zwischen Iran und USA

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Internetseite der Zeitung Al-Quds Al-Arabi berichtet, meldete Kanal 12 des israelischen Fernsehens angesichts der Verschärfung der politischen und militärischen Spannungen im Zusammenhang mit dem Abkommen, das am kommenden Freitag zwischen Teheran und Washington in der Schweiz unterzeichnet werden soll, dass Israel Washington um die Details des Abkommens gebeten habe, sein Antrag jedoch abgelehnt worden sei.

Laut der Behauptung dieses Kanals bedeutet dies, dass Tel Aviv trotz des näher rückenden Unterzeichnungsdatums keine Kenntnis von der vollständigen und endgültigen Fassung dieses Memorandum of Understanding hat.

Der Kanal stellte fest, dass US-Präsident Donald Trump sich verpflichtet habe, dieses Dokument «Wort für Wort» zu lesen, ohne anzugeben, wann dessen Einzelheiten veröffentlicht werden.

Während einige Medien Spekulationen über die Bestimmungen dieses Abkommens anstellen, hat die US-Regierung bisher keine offizielle Erklärung zu den Details dieses Abkommens abgegeben.