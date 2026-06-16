Trump wiederholte seine Behauptungen über das iranische Atomprogramm

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, ging Donald Trump, der Präsident der USA, in einer Erklärung auf «Truth Social» auf das mit Teheran erzielte Abkommen ein und behauptete: Der Iran hat zugestimmt, niemals die Entwicklung von Atomwaffen anzustreben.

Der US-Präsident reagierte auch auf die Behauptungen bezüglich der finanziellen Transaktionen im Rahmen dieses Abkommens und behauptete: Außerdem ist die Geschichte, dass die USA 300 Millionen Dollar an den Iran zahlen, eine Fake-News, die von den dummen Demokraten verbreitet wird.

Zuvor hatten einige Quellen von einer Summe von 300 Milliarden Dollar gesprochen, und es scheint, dass die von Trump genannte Zahl falsch ist.

In diesem Zusammenhang behauptete die New York Times in einem Bericht vom 30. Mai, Zugang zu Details eines möglichen Abkommens zwischen den USA und dem Iran erhalten zu haben.

Die New York Times schrieb in diesem Bericht: Ein sehr interessanter Punkt, der offenbar in den Verhandlungen zur Sprache kam und möglicherweise das überraschendste und offenbar neueste Element ist, das dem Abkommen hinzugefügt wurde, ist die Erwähnung eines Investitionsfonds für den Iran.

Ein iranischer Beamter und ein Diplomat nannten die Summe dieses Fonds mit 300 Milliarden Dollar, aber andere an der Vermittlung dieses Abkommens beteiligte Beamte bestätigten diese Summe nicht.

Die Zeitung fügte hinzu, dass der iranische Beamte diesen Plan als Wiederaufbauprogramm bezeichnete, das dem Iran im Falle der Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens versprochen werde.