Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb die Zeitung The Wall Street Journal in ihrem Leitartikel, dass das Abkommen zwischen dem Iran und den USA eher einen Rückzug Amerikas von seinen erklärten Zielen während des Krieges gegen den Iran widerspiegele, als ein Bild eines strategischen Sieges darzustellen.

In diesem Bericht heißt es, dass Trump mit dem Rückzug begonnen habe, als der innenpolitische Druck und die Risiken im Zusammenhang mit einer Militäroperation gegen den Iran zunahmen. Er lehnte eine Operation zur Beschlagnahmung des angereicherten Urans Irans und die Öffnung der Straße von Hormus mit militärischer Gewalt ab.

Dabei war sich Trump der Folgen solcher Militäraktionen gegen den Iran völlig bewusst.

Laut diesem Bericht scheint die Senkung der Treibstoffpreise vor den Zwischenwahlen in den USA eines der wichtigsten innenpolitischen Ziele Trumps gewesen zu sein. Auch in Zukunft könnte Iran die Schließung der Straße von Hormus als neuen Druckhebel einsetzen.