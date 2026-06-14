Katar und Kuwait äußern Hoffnung auf baldige Einigung zwischen Iran und Amerika

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die katarische Nachrichtenagentur „QNA“ erörterten der Premierminister und Außenminister Katars, Mohammed bin Abdulrahman, in einem Telefonat mit dem Außenminister Kuwaits, Jarah Jaber al-Ahmad al-Sabah, die Vermittlungsbemühungen zwischen Washington und Teheran.

Beide Seiten äußerten die Hoffnung, dass dieses Abkommen bald zwischen Iran und Amerika unterzeichnet wird.

Angesichts von Spekulationen über die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding zwischen Iran und Amerika haben Konsultationen und diplomatische Aktivitäten in der Region zugenommen.

In diesem Zusammenhang konsultierten vor wenigen Stunden Steve Witkoff, der Sondergesandte des US-Präsidenten für den Nahen Osten, und Badr Abdelaty, der Außenminister Ägyptens, telefonisch über das Abkommen zwischen Teheran und Washington.

In diesem Gespräch dankte Witkoff den ägyptischen Bemühungen zur Erzielung einer Einigung zwischen Iran und Amerika.

Auch die Außenminister Saudi-Arabiens und Pakistans führten ein Telefonat über eine mögliche Einigung zwischen Iran und Amerika.