El-Baradei kritisiert Trumps Bemühungen um Erfolgsinszenierung

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf „Russia Al-Youm“ betonte Mohammed el-Baradei, ehemaliger Generaldirektor der IAEO, dass die Realität eine Rückkehr zu den früheren Bedingungen nach schrecklichen Morden und Zerstörungen sowie massiven Schäden für die Weltwirtschaft sei.

Er kritisierte die verzweifelten Bemühungen von US-Präsident Donald Trump zu zeigen, dass sein Abkommen mit Iran besser sei als Obamas Abkommen mit diesem Land.

Es ist erwähnenswert, dass Trump bereits Dutzende Male erklärt hat, dass die Unterzeichnung eines Abkommens mit Iran kurz bevorstehe, um den Druck des Informations-, Psychologie- und Wirtschaftskrieges zu verringern, der gegen unser Land geführt wird, sowie die Spannungen um die Schließung der Straße von Hormus zu mindern.