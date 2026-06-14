Gharibabadi: Iran ist der Sieger des einjährigen Krieges gegen die Aggressoren

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Kazem Gharibabadi in einer Botschaft anlässlich des ersten Jahrestages des 12-tägigen Krieges und zum Gedenken an die Märtyrer dieses Krieges: Vor einem Jahr, in jener Morgendämmerung, als der amerikanisch-zionistische Feind glaubte, mit ein paar Schlägen den Willen einer Nation brechen zu können, wurden Namen für immer in der Geschichte Irans verewigt.

Er fügte hinzu: Das zionistische Regime, das für sein Überleben auf den Mord an Kommandeuren und Wissenschaftlern eines unabhängigen Landes angewiesen ist, sucht seine Stärke nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in Verzweiflung, Aggression und Verbrechen.

Der stellvertretende Rechts- und internationale Außenminister fuhr fort: Ein Jahr ist vergangen, der Iran erlitt keine Niederlage, zog sich nicht zurück und sein Wille wurde nicht geschwächt, sondern er errang glänzende Siege gegen seine Feinde. Die Frucht des Blutes der Märtyrer, der Opferbereitschaft der Kommandeure und Wissenschaftler und der weisen Maßnahmen des verstorbenen Führers und des Bannerträgers der Ehre Irans ist ein Iran, der standhafter, bewusster und entschlossener ist denn je.