Zionistischer Journalist: Netanjahu wurde überrascht

Wie der Korrespondent von ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, behauptete Barak Ravid, Journalist des 12. Kanals des zionistischen Regimes, unter Berufung auf einen amerikanischen Beamten, dass US-Präsident Donald Trump gegenüber Benjamin Netanjahu, dem Premierminister dieses Regimes, betont habe, dass das Abkommen mit dem Iran sehr gut sei und die Zeit gekommen sei, den Krieg zu beenden.

Ravid fügte hinzu, dass Netanjahu zuvor nicht über Trumps Position zum Abkommen mit dem Iran informiert gewesen sei und in dieser Hinsicht überrascht worden sei. Er befinde sich in einer schwierigen Lage.

Ein amerikanischer Beamter sagte auch, dass Netanjahu in den Telefongesprächen mit Trump keine starke Position einnimmt und weiß, dass das Abkommen kurz vor dem Abschluss steht und er diesen Prozess nicht verhindern kann.

Zuvor berichtete Axios unter Berufung auf amerikanische Quellen und Beamte, dass es in Washington die Sorge gebe, dass Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, selbst wenn das Abkommen finalisiert wird, eine störende Rolle spielen werde. Dies, obwohl die Positionen und Politiken Washingtons und Tel Avivs in verschiedenen Fragen, insbesondere hinsichtlich feindseliger Aktionen gegen den Iran, völlig koordiniert sind.