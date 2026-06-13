Sorge des zionistischen Regimes über das gemeinsame Projekt der Türkei und Saudi-Arabiens

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, meldete die hebräischsprachige Zeitung Yedioth Aharonoth, dass Saudi-Arabien und die Türkei auf die Einrichtung eines Landhandelskorridors hinarbeiten, der die arabischen Länder des Persischen Golfs über Syrien und Jordanien mit Europa verbindet.

In diesem Bericht heißt es, dass dieses Projekt das zionistische Regime praktisch an den Rand drängt und ein Konkurrent für den als IMEC bekannten Wirtschaftskorridor Indien-Naher Osten-Europa wird. Das zionistische Regime gilt als einer der Hauptbefürworter jenes Projekts.

Laut diesem Bericht ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Saudi-Arabien den Austausch von Waren zwischen Asien und Europa über das Territorium Syriens und Jordaniens bis in die Türkei, ohne die besetzten Gebiete zu durchqueren oder sich auf den Hafen von Haifa zu stützen.

In diesem Bericht heißt es, dass das erwähnte Projekt die Rolle des zionistischen Regimes im zentralen Handelskreis zwischen Asien und Europa schwächt.

Laut diesem Bericht haben in den vergangenen Tagen die Verkehrsminister der Türkei und Saudi-Arabiens Absichtserklärungen über die Zusammenarbeit im Bereich Eisenbahn und Logistik unterzeichnet. Der Wettbewerb zwischen diesen beiden Projekten zeigt den Kampf um die Karte der Landrouten in der Region.