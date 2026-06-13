Ayatollah Rajabi: Die Standhaftigkeit der iranischen Nation ließ die Kalkulationen der Feinde scheitern

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, erklärte Ayatollah Mahmoud Rajabi am Freitagabend am Rande der Gedenkfeier für die Märtyrer des 12-tägigen Krieges im Gespräch mit Journalisten: Die Erfahrung der jüngsten Kriege habe gezeigt, dass der Feind bei der Bewertung der Fähigkeiten der iranischen Nation einen Kalkulationsfehler begangen und die vorhandenen Realitäten nicht richtig erkannt habe.

Er sagte: Der Feind habe angenommen, es mit einer Nation wie einigen anderen Gesellschaften zu tun zu haben und durch Druck und Drohungen seine Ziele erreichen zu können, sei aber in der Praxis auf ein Volk gestoßen, das sich vor Tyrannei und Ungerechtigkeit nicht beuge.

Das Mitglied des Expertenrats der Führung fügte hinzu: Die iranische Nation verfüge über tiefe religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, und diese intellektuelle und spirituelle Grundlage bewirke, dass sie nicht nur Druck standhalte, sondern es auch als ihre Pflicht betrachte, die Unterdrückten zu unterstützen.

Er fuhr fort: Diese Tatsache sei einer der wichtigsten Faktoren gewesen, der dazu führte, dass die Einschätzungen des Feindes über die innere Lage des Landes und den Standhaftigkeitsgrad des Volkes von den Realitäten vor Ort abwichen.

Der Feind scheiterte daran, den nationalen Zusammenhalt zu stören

Rajabi erklärte, dass eines der Hauptziele des Feindes die Spaltung der Gesellschaft und die Schwächung der nationalen Solidarität gewesen sei, und sagte: Die Gegenseite habe versucht, mit verschiedenen Maßnahmen den Zusammenhalt der iranischen Nation zu beeinträchtigen, habe aber auch auf diesem Weg keinen Erfolg erzielt.

Er sagte: Entgegen der Erwartung des Feindes habe die Präsenz des Volkes und seine Unterstützung für das System und die Ideale der Islamischen Revolution nicht nur nicht abgenommen, sondern die Zeichen der nationalen Solidarität und Einheit seien deutlicher denn je zutage getreten.

Das Mitglied des Expertenrats der Führung fügte hinzu: Der Feind habe angenommen, durch seinen Druck den Willen der iranischen Nation erschüttern zu können, aber das Ergebnis sei völlig anders ausgefallen, und das Volk sei mit noch größerer Entschlossenheit auf den Plan getreten.

Er betonte: Diese Präsenz und Standhaftigkeit hätten gezeigt, dass das Hauptkapital des Landes das Vertrauen und die Unterstützung des Volkes sei, und genau diese Tatsache habe viele der gegen die Islamische Republik geschmiedeten Pläne zunichtegemacht.