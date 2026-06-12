Veröffentlichung neuer Details zum Entwurf eines Memorandum of Understanding zwischen Iran und den USA

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, wurden neue Details des 14-Punkte-Entwurfs eines Memorandums zwischen dem Iran und den USA von einer Quelle nahe dem iranischen Verhandlungsteam veröffentlicht. Die Details dieses Entwurfs sind wie folgt:

Sofortige und dauerhafte Beendigung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon.

Verpflichtung der USA zur Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran und zur Achtung der Souveränität der Islamischen Republik Iran.

Vollständige Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen.

Verpflichtung der USA zum Abzug ihrer Streitkräfte aus der Umgebung des Iran.

Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen mit iranischen Regelungen.

Aussetzung der Sanktionen gegen den Verkauf von Öl, petrochemischen Produkten und Derivaten sowie vollständiger Zugang Irans zu seinen finanziellen Ressourcen.

Notwendigkeit der Vorlage von Wiederaufbauplänen für den Iran in Höhe von mindestens 300 Milliarden Dollar durch die USA und ihre Verbündeten.

60 Tage Verhandlungen zur Erreichung einer endgültigen Einigung auf der Grundlage von Atomfragen, vollständiger Aufhebung der primären und sekundären US-Sanktionen sowie der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und des Gouverneursrats der IAEO.

Bekräftigung der iranischen Verpflichtung aus dem NVV, keine Atomwaffen herzustellen.

Während der Verhandlungsphase verpflichten sich die USA, keine zusätzlichen Streitkräfte in die Region zu verlegen und keine neuen Sanktionen zu verhängen.

Freigabe von 24 Milliarden Dollar eingefrorener iranischer Gelder während der 60-tägigen Phase der endgültigen Verhandlungen. Die Hälfte dieses Betrags muss dem Iran vor Beginn der Verhandlungen zur Verfügung stehen.

Einrichtung eines Überwachungsmechanismus zur Umsetzung des Abkommens.

Das endgültige Abkommen wird durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates bestätigt.