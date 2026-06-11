Erklärung der amerikanischen Terroristen über die neue Aggression gegen iranisches Territorium

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera gab das US-Zentralkommando (CENTCOM) bekannt, dass amerikanische Streitkräfte eine neue Runde von Angriffen, die als Verteidigungsangriffe bezeichnet werden, gegen mehrere Ziele im Iran eingeleitet haben.

Gleichzeitig bestätigte ein amerikanischer Beamter in einem Gespräch mit der Nachrichtenplattform Axios, dass die US-Angriffe auf den Iran begonnen haben.

Auch der israelische Sender Kanal 12 berichtete unter Berufung auf einen US-Beamten, dass amerikanische Streitkräfte ihre Angriffe auf Ziele im Iran gestartet hätten.

Al Jazeera erklärte ebenfalls, dass eine neue Runde militärischer US-Angriffe gegen Ziele im Inneren Irans im Gange sei.