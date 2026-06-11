Sanaa: US-Angriffe auf Iran treiben Region in einen großen Krieg

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Masirah betonte das Außenministerium der Regierung von Sanaa in einer Erklärung: Die anhaltende Aggression der USA gegen den Iran wird die Region in einen umfassenderen Krieg treiben, der gefährliche Folgen für die Region und die Welt haben wird.

Das Ministerium warnte außerdem, dass die Fortsetzung dieser Angriffe schwerwiegende Auswirkungen auf die Sicherheit, den internationalen Handel und die Öl- und Energiemärkte haben und die Stabilität der Weltwirtschaft gefährden könnte.

Am Ende dieser Erklärung heißt es: Die Islamische Republik Iran hat das legitime Recht auf Selbstverteidigung, nationale Souveränität und territoriale Unversehrtheit und hat das Recht, auf jede Aggression zu reagieren, die auf ihre Sicherheit und Stabilität abzielt.