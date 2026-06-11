Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Ebrahim Rezaei, Sprecher der Nationalen Sicherheitskommission des Parlaments, auf seiner Seite in einem sozialen Netzwerk: „Im vierzigtägigen Krieg vergrößerte sich das Territorium der Hoheitsgewässer Irans; im nächsten Krieg könnte sich das Territorium Irans vergrößern.“
11 Juni 2026 - 09:48
News ID: 1825655
Source: ABNA
Der Sprecher der Nationalen Sicherheitskommission des Parlaments schrieb auf seiner persönlichen Seite: „Im nächsten Krieg könnte sich das Territorium Irans vergrößern.“
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