Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Ebrahim Rezaei, Sprecher der Nationalen Sicherheitskommission des Parlaments, auf seiner Seite in einem sozialen Netzwerk: „Im vierzigtägigen Krieg vergrößerte sich das Territorium der Hoheitsgewässer Irans; im nächsten Krieg könnte sich das Territorium Irans vergrößern.“