Revolutionsgarden: US-Stützpunkte und Kampfflugzeuge zerstört

Laut der Nachrichtenagentur ABNA heißt es in der Erklärung der Öffentlichkeitsabteilung der IRGC: Das gläubige und heldenhafte Volk Irans, das mit über hundert Tagen Standhaftigkeit im Feld der Heldentaten einen neuen Maßstab an Einsicht und Widerstand gezeigt hat.

Im Anschluss an die ruhmreichen Taten der Kämpfer des Islam im Morgengrauen zur Niederschlagung des aggressiven amerikanischen Feindes – im Vertrauen auf Gott, den Erhabenen – haben Ihre tapferen Söhne in den Luft- und Raumfahrtstreitkräften der Revolutionsgarden als Reaktion auf die Raketenangriffe der kindermordenden amerikanischen Armee auf einen Vergnügungsort, einen Produktionskomplex und das Gelände einer Kaserne in der Umgebung von Karadsch und Nazarabad sowie auf eine lokale Basis der Revolutionsgarden in der Stadt Peschwa, zur Bestrafung des Aggressors heute Morgen mit 12 ballistischen Raketen den Stationierungsort der US-Kampfflugzeuge F-16, F-15 und F-35 sowie die wichtigen Einrichtungen der terroristischen amerikanischen Armee auf dem Luftwaffenstützpunkt und dem Kontrollzentrum Al-Azrak angegriffen, zerstörten diese Einrichtungen und eine große Anzahl von Kampfflugzeugen.

Die Operation der Kämpfer des Islam wird fortgesetzt, solange die Schandtaten des Feindes andauern.