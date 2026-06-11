General Mousavi: Wir werden die Region für euch zur Hölle machen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb General Seyyed Madschid Mousavi, Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC, auf seiner Seite in einem sozialen Netzwerk: „Wollt ihr die heilige Straße von Hormus unsicher machen?! Aus ganz Iran werden wir die Region für euch zur Hölle machen.“

Er fügte hinzu: „Das ist die Antwort auf die Frechheit der Amerikaner in der Region.“