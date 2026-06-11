General Mousavi: Wir werden die Region für euch zur Hölle machen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb General Seyyed Madschid Mousavi, Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC, auf seiner Seite in einem sozialen Netzwerk: „Wollt ihr die heilige Straße von Hormus unsicher machen?! Aus ganz Iran werden wir die Region für euch zur Hölle machen.“
Er fügte hinzu: „Das ist die Antwort auf die Frechheit der Amerikaner in der Region.“
11 Juni 2026 - 09:47
News ID: 1825651
Source: ABNA
Der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Islamischen Revolutionsgarde schrieb auf seiner persönlichen Seite: „Wollt ihr die heilige Straße von Hormus unsicher machen?! Aus ganz Iran werden wir die Region für euch zur Hölle machen.“
Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb General Seyyed Madschid Mousavi, Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC, auf seiner Seite in einem sozialen Netzwerk: „Wollt ihr die heilige Straße von Hormus unsicher machen?! Aus ganz Iran werden wir die Region für euch zur Hölle machen.“
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