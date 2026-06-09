Spanien: Es gibt keine militärische Lösung für die Spannungen in Westasien

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Novosti erklärte José Manuel Albares, der spanische Außenminister, heute Montag im Zusammenhang mit den nächtlichen Provokationen des zionistischen Regimes gegen den Iran: «Die erneute Anwendung von Gewalt wird weiteres Leid bringen.»

Der spanische Außenminister fügte hinzu: «Nur Dialog und Diplomatie garantieren Frieden und Stabilität in der Region. Demzufolge ist sofortige Deeskalation notwendig. Es gibt keine militärische Lösung im Nahen Osten (Westasien).»

Die Äußerungen von José Manuel Albares über «Dialog und Diplomatie» erfolgen zu einer Zeit, als die beiden vorherigen Aggressionen der USA und des zionistischen Regimes gegen iranisches Territorium, die entgegen allen internationalen Gesetzen durchgeführt wurden, während der indirekten Gespräche zwischen Teheran und Washington stattfanden und der Welt bewiesen, dass die USA und dieses falsche Regime niemals Verhandlungen anstreben.