Absturz eines US-Militärhubschraubers nahe der Straße von Hormus

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA räumte die New York Times unter Berufung auf informierte Quellen ein, dass ein amerikanischer Militärhubschrauber am Montag nahe der Straße von Hormus abgestürzt sei und seine Insassen gerettet wurden.

In diesem Bericht heißt es, dass noch nicht geklärt sei, ob der Hubschrauber durch Feuer iranischer Kräfte abgeschossen wurde oder einen technischen Defekt hatte.

Es ist anzumerken, dass die den amerikanischen Militärangehörigen im Raum des Persischen Golfs und der Straße von Hormus zugefügten Schäden von den iranischen Streitkräften stark zensiert werden.