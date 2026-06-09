Eingeständnis der Zionisten: Iranische Rakete traf direkt den Stützpunkt Ramat David

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichteten israelische Medien, dass veröffentlichte Satellitenbilder den direkten Einschlag einer iranischen Rakete auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramat David der israelischen Luftwaffe bestätigen.

Den Berichten zufolge zeigen die betreffenden Bilder Anzeichen eines direkten Raketentreffers auf diesem Militärstützpunkt, aber offizielle Einzelheiten über mögliche Schäden oder die Auswirkungen des Angriffs auf die Aktivitäten des Stützpunkts wurden bisher nicht veröffentlicht.

Diese Nachricht wird veröffentlicht, während die Militärvertreter des zionistischen Regimes zuvor jeden Einschlag auf ihre militärischen Einrichtungen bestritten hatten.

Letzte Nacht gab die Öffentlichkeitsabteilung der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) bekannt, dass der Luftwaffenstützpunkt Ramat David das Ziel von ballistischen Raketen war.

In einer Erklärung der IRGC heißt es: „Als Reaktion auf das weitreichende Verbrechen des usurpierenden zionistischen Regimes im Südlibanon und die massenhafte Tötung und Vertreibung des unterdrückten Volkes in den Gebieten von Tyros, Nabatäa und anderen Orten, einschließlich Dahieh in Beirut, wurde der Luftwaffenstützpunkt Ramat David, der Ausgangspunkt dieser Aggressionen, mit ballistischen Raketen der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC getroffen.“