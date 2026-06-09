Ohne Aufhebung der Sanktionen und Freigabe der iranischen Vermögenswerte wird es keine Einigung geben

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte ein iranischer Beamter im Gespräch mit Al Jazeera, dass die USA Änderungen am Entwurf des Memorandum of Understanding vorgenommen hätten, die aus Sicht Teherans nicht akzeptabel seien.

Der nicht namentlich genannte Beamte fügte hinzu, dass jeder Verstoß gegen die Waffenruhe den Verhandlungsprozess negativ beeinflussen könne und der Iran auf solche Handlungen ernsthaft reagieren werde.

Er betonte außerdem, dass ohne die Freigabe unserer eingefrorenen Vermögenswerte und die Aufhebung der Sanktionen keine Einigung erzielt werden könne.

Der iranische Beamte erklärte abschließend, dass die Verwirklichung von Stabilität und nachhaltiger Sicherheit in der Region nur durch die Schaffung eines echten Abschreckungsmechanismus gegen Aggressionen möglich sei.