  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Iran

Ohne Aufhebung der Sanktionen und Freigabe der iranischen Vermögenswerte wird es keine Einigung geben

9 Juni 2026 - 09:48
News ID: 1824621
Source: ABNA
Ohne Aufhebung der Sanktionen und Freigabe der iranischen Vermögenswerte wird es keine Einigung geben

Ein iranischer Beamter bezeichnete in einem Interview mit einem Regionalmedium die Änderungen Washingtons am Entwurf des Memorandum of Understanding als inakzeptabel und betonte, dass die Aufhebung der Sanktionen eine Bedingung für jede Einigung sei.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte ein iranischer Beamter im Gespräch mit Al Jazeera, dass die USA Änderungen am Entwurf des Memorandum of Understanding vorgenommen hätten, die aus Sicht Teherans nicht akzeptabel seien.

Der nicht namentlich genannte Beamte fügte hinzu, dass jeder Verstoß gegen die Waffenruhe den Verhandlungsprozess negativ beeinflussen könne und der Iran auf solche Handlungen ernsthaft reagieren werde.

Er betonte außerdem, dass ohne die Freigabe unserer eingefrorenen Vermögenswerte und die Aufhebung der Sanktionen keine Einigung erzielt werden könne.

Der iranische Beamte erklärte abschließend, dass die Verwirklichung von Stabilität und nachhaltiger Sicherheit in der Region nur durch die Schaffung eines echten Abschreckungsmechanismus gegen Aggressionen möglich sei.

Your Comment

You are replying to: .
captcha