Mohsen Rezaei: Wir lassen keine Einmischung Dritter in der Straße von Hormus zu

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA betonte Generalmajor Mohsen Rezaei, militärischer Berater des Obersten Befehlshabers, in einem Interview mit Sputnik, dass die Straße von Hormus eine Angelegenheit sei, die nur den Iran und Oman betreffe, und dass keine dritte Partei das Recht habe, sich in die Verwaltung dieser strategischen Passage einzumischen.

Rezaei erklärte: „Die Straße von Hormus betrifft nur den Iran und Oman, und wir werden nicht zulassen, dass die USA oder europäische Länder die Kontrolle über diese strategische Route übernehmen.“

Er fügte mit Blick auf den Schiffsverkehr auf dieser Wasserstraße hinzu, dass täglich etwa 30 Schiffe die Straße von Hormus passieren und der Iran bereit sei, eine größere maritime Verkehrskapazität zu bewältigen.

Der Berater des Revolutionsführers wies abschließend darauf hin, dass die USA die Bewegung einiger Schiffe behindern, die auf vorher festgelegten Seewegen unterwegs sind.