Washington will iranische Vermögenswerte zugunsten der Golfstaaten beschlagnahmen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Russia Al-Youm berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Quelle, die sie als informiert bezeichnete, dass die US-Regierung ihre Instrumente nutzen werde, um iranische Vermögenswerte zugunsten ihrer Verbündeten in der Golfregion zuzuweisen.

Diese Quelle, deren Name nicht genannt wurde, fügte hinzu, dass das Ziel dieses Schrittes die Unterstützung des Wiederaufbaus und der Kompensation von zukünftigen Schäden sei, die angeblich „wahrscheinlich vom Iran [in Zukunft] verursacht werden“.

Reuters berichtete ebenfalls unter Berufung auf diese Quelle, dass der US-Finanzminister ein Team beauftragt habe, die Lage der mit Washington verbündeten Länder am Golf zu bewerten und eine Schätzung der Kosten für Schäden zu erstellen, die angeblich vom Iran verursacht worden seien.

Diese Quelle fügte hinzu, dass die US-Regierung auch die Möglichkeit prüfen werde, iranische Vermögenswerte für den Wiederaufbau von vergangenen Schäden [in dieser Region] zu verwenden.