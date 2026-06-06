Bekundung der Solidarität der Marokkaner mit dem palästinensischen Volk am Jahrestag der „Naksa“

Wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, fand diese Kundgebung anlässlich des 59. Jahrestages der „Naksa“ (der Besetzung Ost-Jerusalems, des Westjordanlandes und des Gazastreifens) im Jahr 1967 statt und wurde auf Aufruf der „Aktionsgruppe für Palästina“, einer Nichtregierungsorganisation, veranstaltet.

Der Juni-Krieg von 1967, in der arabischen Welt als „Naksa“ bekannt, führte zur Besetzung der verbliebenen palästinensischen Gebiete durch das zionistische Regime sowie zur Besetzung von Teilen des ägyptischen und syrischen Territoriums.

Laut Anadolu trugen die Teilnehmer der Kundgebung Plakate, auf denen unter anderem stand: „Solange es Widerstand gibt, gibt es keine Niederlage“, „Nein zur Normalisierung, nein zum Kompromiss“ und „Das marokkanische Volk steht an der Seite des Widerstands und gegen die Normalisierung mit Israel“.

Die Anwesenden skandierten auch Parolen wie „Das Volk fordert die Freiheit Palästinas“ und „Es lebe der Widerstand, es lebe Palästina“.

„Uss ar-Rimal“, der Vorsitzende der Bewegung „Tauhid wal-Islah“ in Marokko, hielt ebenfalls eine Rede bei dieser Kundgebung und sagte: „Wir sind wieder zusammengekommen, um zu betonen, dass das Treueversprechen nicht gebrochen ist, die Stimme der Unterstützung nicht verstummt ist und Palästina weiterhin im Bewusstsein dieser edlen Nation gegenwärtig ist“.

Er erwähnte die Lage in Gaza und fügte hinzu: „Die Politik des Aushungerns, der Blockade und der Entziehung der grundlegendsten Lebensmittel im Gazastreifen dauert an; dies zeigt das Ausmaß des moralischen Verfalls des zeitgenössischen internationalen Systems“.